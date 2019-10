David Ružička Vložit

Důležitou součástí důchodové reformy jsou také změny ve třetím pilíři. Jakým směrem by mohly jít, naznačila diskuse účastníků u kulatého stolu HN. Předsedkyně Komise Danuše Nerudová uvedla, že se v ní už diskutoval povinný vstup do třetího pilíře pro všechny, kteří prvně vstoupí na trh práce. Změna by počítala s tím, že mohou kdykoliv vystoupit.