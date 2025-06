Po krátkém útlumu z předešlých let, kdy ceny nemovitostí na zamrzlém českém realitním trhu, sužovaném vysokými úrokovými sazbami, stagnovaly, či dokonce klesaly, se letos vše vrátilo do starých zajetých kolejí: jak starší, tak i nové byty se opět zdražují. To znovu láká investory, kteří mají v Česku o zhodnocování peněz „v cihlách“ větší zájem než v jiných zemích.