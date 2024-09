Finanční nezávislost dává investorovi svobodu. Může si dělat, co chce, bez ohledu na to, kolik mu práce vydělá. Může si říkat, co chce, protože není závislý na ničím rozhodnutí. Není divu, že se na cestu za finanční svobodou vydává stále více lidí. Na začátku je ale důležité mít dobrý plán. Posloužit může třeba takzvaná kyblíková metoda, o které hovořili účastníci debaty Hospodářských novin.