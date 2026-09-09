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Komu prospěje „Lepší penzijko“? Stát na něm nevydělá, varují ekonomové

Debata HN: Reforma penzijního spoření

Patrik Salát
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Reforma třetího důchodového pilíře, kterou koncem srpna schválila vláda, zavádí strategii životního cyklu, zvýhodňuje mladé lidi, postupně ukončuje transformované fondy a stanovuje půlprocentní poplatkový strop. Přinesou tyto změny skutečné výhody občanům i české ekonomice? U kulatého stolu Hospodářských novin o tom diskutovali ekonomové se zástupcem českých penzijních společností.

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