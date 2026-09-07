Méně rutiny, více kontroly. Jak vybrat systém, který firmě skutečně pomůže

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Adam Mašek
Kdy firmě přestane stačit řízení „z hlavy“ a nastane čas pro digitální systém? A jak vybrat nástroj, který skutečně pomůže, místo aby jen přidal další administrativu? V debatě Hospodářských novin se zástupci softwarových firem věnovali tomu, jak digitalizaci nastavit podle potřeb firmy, které činnosti má smysl automatizovat a proč by data měl pokud možno přepisovat software, nikoli zaměstnanci.
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