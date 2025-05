V dostupnosti bydlení je Česká republika pátou nejhorší zemí v Evropské unii. Ukazuje to Index prosperity a finančního zdraví za loňský rok. Jak toto neblahé umístění změnit? „Jsem rád, že politici chtějí penzijním společnostem dát možnost investovat do bydlení. Je to ale jen začátek," řekl Aleš Poklop, předseda představenstva České spořitelny penzijní společnosti v debatě Hospodářských novin.