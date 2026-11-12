Nálepka firmy z Východu dál brzdí české zbrojaře na západních trzích

Domácí
Válka na Ukrajině proměnila pohled politiků, podnikatelů, finančních institucí i společnosti samotné na význam obranného průmyslu. Z opomíjeného sektoru se nyní stává jedna z priorit. Tento konflikt zároveň přinesl drsnou lekci samotným firmám, a to především pokud jde o nutnost adaptovat se na rychlý technologický vývoj.
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