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Nálepka firmy z Východu dál brzdí české zbrojaře na západních trzích

Debata Ekonomu: Síla i slabiny českého obranného průmyslu

Petr Kain
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Válka na Ukrajině proměnila pohled politiků, podnikatelů, finančních institucí i společnosti samotné na význam obranného průmyslu. Z opomíjeného sektoru se nyní stává jedna z priorit. Tento konflikt zároveň přinesl drsnou lekci samotným firmám, a to především pokud jde o nutnost adaptovat se na rychlý technologický vývoj.

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