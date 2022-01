Obliba investic do nemovitostí roste - stejně jako finanční gramotnost lidí. Přesto si řada Čechů pod investicí do nemovitosti i nadále představuje především koupi vlastního bydlení. Zrychlující inflace na druhé straně může vést k rozhodnutím pod tlakem. O tématech kolem investic do nemovitostí debatovali experti v Investiční akademii týdeníku Ekonom.

