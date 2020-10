Praha plánuje zavést přesná pravidla, podle nichž by developeři přispívali k občanské vybavenosti v místě, kde staví. Znamenalo by to, že by tam museli stavět například školy, školky, sportoviště, budovat parky nebo radnicím poskytnout byty do jejich bytového fondu. Pravidla se mají týkat projektů, u nichž je třeba změnit územní plán.