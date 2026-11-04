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Proměnit úspory v kapitál. Penzijní reforma by mohla být i odvážnější

Debata HN: Síla i slabiny českého obranného průmyslu

David Busta
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Připravované změny penzijního spoření mají od roku 2027 přinést nižší poplatky, větší podporu mladým lidem a efektivnější využití úspor. Odborníci na ekonomiku a investování se na debatě HN shodli na tom, že tato transformace je potřebná a měla by proběhnout co nejrychleji, aby peníze uložené na stáří pomohly financovat české startupy, bydlení nebo energetickou infrastrukturu.

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