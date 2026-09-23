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Revoluce v systému rozdělování evropských peněz. Co nás čeká po roce 2027

Debata Ekonomu: Revoluce v systému rozdělování evropských peněz...

Petr Kain
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Českou ekonomiku čeká po roce 2027 výrazná změna způsobu, jakým bude čerpat evropské peníze. Dosavadní systém založený na množství jednotlivých fondů a proplácení konkrétních nákladů má vystřídat model, v němž budou společně řešeny kohezní politika, zemědělství, bezpečnost či další evropské priority. Změny, které Česko čekají, probírali experti na diskusním setkání, pořádaném týdeníkem Ekonom.

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