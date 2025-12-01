Aktuálně Pro Byznys

Debata: Ústavy jsou jen špička ledovce. Péče o seniory bude stále vzácnější službou

Michaela Ryšavá
před 23 hodinami
Populace stárne. V následujících čtyřiceti letech se v Česku téměř ztrojnásobí počet lidí, kteří budou potřebovat péči ostatních. Jak se na takový scénář připravit?
 
