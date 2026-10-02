Vývojář bude muset rozumět kontextu. Kódování už za něj udělá AI

NHL
Štěpán Svoboda
Vyvíjet software dnes díky umělé inteligenci může i člověk, který se tomu nikdy dříve nevěnoval. Ovšem narazí na určité limity – velké množství softwarových systémů totiž nejsou jen jednoduché aplikace. „Nejsou to jednoduchá klikátka, kde si objednám něco k obědu. Jsou to systémy, na kterých závisí třeba provoz letiště, nebo s nimi dokážete poslat peníze ze svého účtu někomu jinému.
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