Přeskočit na obsah
Benative
23. 10. Teodor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Video

Z laboratoře k miliardám: jak z vědy udělat nový motor české ekonomiky?

Debata HN: Z laboratoře k miliardám:...

Michaela Ryšavá
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Obory s velkou přidanou hodnotou ovlivňují budoucí prosperitu země a v Česku k nim kromě IT, vesmírného průmyslu, nanotechnologií, fintech nebo průmyslové automatizace patří také přírodní vědy, konkrétně výzkum, vývoj a výroba v oblasti biomedicíny a farmakologie. Těžiště tohoto oboru, včetně investic do vývoje nových léčiv, se však v posledních letech přesouvá z Evropy do USA nebo do Asie.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama