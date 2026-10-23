Z laboratoře k miliardám: jak z vědy udělat nový motor české ekonomiky?

Názory
Michaela Ryšavá
Obory s velkou přidanou hodnotou ovlivňují budoucí prosperitu země a v Česku k nim kromě IT, vesmírného průmyslu, nanotechnologií, fintech nebo průmyslové automatizace patří také přírodní vědy, konkrétně výzkum, vývoj a výroba v oblasti biomedicíny a farmakologie. Těžiště tohoto oboru, včetně investic do vývoje nových léčiv, se však v posledních letech přesouvá z Evropy do USA nebo do Asie.
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