Zamést kybernetický útok pod koberec znamená posílit hackery

Kybernetických útoků na firmy i veřejné instituce přibývá. Letos v březnu bylo jen těch nahlášených 28, tedy takřka jeden denně. V besedě týdeníku Ekonom odborníci na kybernetickou bezpečnost debatovali o možnostech, jak ochranu před hackery co nejrychleji a nejsnadněji zvýšit, jak dosáhnout toho, aby digitální systémy byly odolné, a na co by si všemožné organizace měly dávat pozor.

