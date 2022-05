David Ružička Vložit

Technologie má sloužit lidem a nemá z nich dělat své otroky, na to by měla myslet každá firma, tvrdí zakladatel Jablotronu a jeden z nejbohatších Čechů Dalibor Dědek. „Strašně si libujeme v tom, že z mikrovlnné trouby, která má mít jeden knoflík, uděláme něco, co má tolik funkcí, že ani inženýr neví, jak tam ohřát mléko,“ vysvětluje.