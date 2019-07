Pobavení jen jako krycí manévr. Účel populárních aplikací je zcela jiný

dnes | Aplikace FaceApp se stala hitem. Současně ale čelí obvinění, že data o obličejích uživatelů odesílá do Ruska. Proč si do telefonů a tabletů uživatelé instalují aplikace, aniž by věděli, kdo je vyvinul a můžou tak pomáhat vývoji něčeho mnohem nebezpečnějšího? Sledujte další díl pořadu Asociál Honzy Hrušovského.