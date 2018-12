Moderní Zetor je jako Mercedes-Benz třídy S. Vyzkoušeli jsme české traktory

dnes | Přinášíme vám to nejlepší z letošních auto-moto testů. Začneme českou klasikou na výrobu zemědělských traktorů Zetor. Redaktorka Eva Srpová se vydala do Brna projet "červené traktorky". Z traktoru přesedneme do dalšího dílu, ve kterém si vyzkoušíme nejdražší Octavii v Česku.