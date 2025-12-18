„Byli příliš líní.“ Expert odhalil zákulisní chyby, jež Rusy stály kritické vybavení

Zásadní chyba a údajná „lenost“ posádky ruského námořnictva umožnily ukrajinskému podvodnímu dronu Sub Sea Baby zaútočit v Novorossijsku a poprvé v historii zasáhnout ponorku třídy 636.3 Varšavjanka, píše ukrajinský web The New Voice of Ukraine.
Námořní základna byla (a stále je) oddělena od zbytku Novorossijského zálivu samostatnou plovoucí bariérou, která se otevírá a zavírá. „Na fotce před útokem bylo vidět, že je otevřená, protože, no, byli příliš líní ji pokaždé otevírat a zavírat, a také šetřili palivo na remorkéru,“ popsal vojensko-námořní expert Volodymyr Zablotskyj pro NV.
„Bylo denní světlo, tak si asi řekli: přes den nikdo neútočí, a pak, ejhle,“ doplnil Zablotskyj.
Bezpilotní stroj měl tak jednoduchou cestu. Expert vysvětlil, že dron po složitém manévrování vstoupil do odlehlé oblasti námořní základny, našel molo, kde kotvily dvě ponorky, minul jednu z nich a zasáhl druhou. V důsledku exploze utrpěla ponorka kritické poškození a byla fakticky vyřazena z provozu, potvrdila SBU.
K útoku došlo 15. prosince za použití podmořských dronů. Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk potvrdil, že příprava na zničení ponorky Varšavjanka byla „složitá a víceúrovňová“.
Analytici z Institutu pro studium války odhadují, že tento úder může potenciálně zhoršit schopnost Ruska provádět údery střelami Kalibr proti Ukrajině, zejména cílené na Oděskou oblast.