Doktore, poraďte!: Jak se vyhnout nákaze žloutenkou? V kapse mějte pořád dezinfekci

Do nemocnice ho přivedly zažívací potíže a teplota. Jenomže pozdě. Lékaři z infekčního oddělení už muži nedokázali pomoci. Selhala mu játra a zemřel. Transplantace orgánu se nedočkal.
Nedávný příběh z Ostravy ukazuje, jak může být žloutenka typu A zrádná. "Může zapříčinit závažnou cirhózu jater a jaterní selhání," potvrzuje šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Letos už takový osud v Česku potkal 15 lidí.
Celkem se pak chorobou nakazilo 1348 lidí, a to jen za prvních osm měsíců letošního roku. To je více než osminásobek oproti minulým rokům. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu.
Pozor na paracetamol
"Mezi nejčastější příznaky nemoci patří únava, malátnost a zvýšená teplota. Mohou se dostavit i pocity na zvracení nebo průjem," popisuje lékař. Lidé by přesto neměli sahat po lécích s paracetamolem, které se užívají na horečku a bolest. Mohly by jim ještě víc ublížit. "Dokážou totiž poškodit játra," varuje Šonka.
Lékař rovněž doporučuje důslednou hygienu. "Aby se lidé nenakazili, měli by si často mýt ruce. Ideálně po každé stolici a před každým jídlem," připomíná.
Mýdlo a vodu by měli použít i po cestě tramvají či vlakem. "Pokud to nejde, je dobré mít s sebou alespoň alkoholovou dezinfekci a tou si potřít ruce," doplňuje. Virus hepatitidy je totiž velmi odolný a dokáže na površích madel setrvávat dlouho. Někdy i celé týdny.
Jak dál se proti hepatitidě typu A chránit? Co dělat a nedělat? Podívejte se na další díl našeho pravidelného videoseriálu Doktore, poraďte!.