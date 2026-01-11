Půlka Čechů má ve střevě polypy. „Zbavte se jich, přerůstají v rakovinu," radí lékař

Stačí málo: nechat si včas vyšetřit střevo. Riziko, že člověk zemře na rakovinu, se tím sníží až o 90 procent. „Při takzvaném kolonoskopickém vyšetření, kdy se lékař podívá do útrob střeva kamerou, se totiž odstraní i všechny nezhoubné výrůstky, které by se mohly v budoucnu v rakovinu zvrhnout,“ popisuje šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ve svém pravidelném videoseriálu. A to se vyplatí.
Podobné útvary má totiž podle Šonky až 40 procent lidí. „Říká se jim polypy,“ vysvětluje lékař. V prvních letech jsou zcela neškodné – ve střevě si rostou bez bolesti a bez povšimnutí. Jenomže po čase se z nich může vyvinout rakovina. „Začnou maligně bujet,“ připomíná Šonka.
Lékaři se je proto snaží odhalit co nejdříve. „Prostřednictvím kamery zkontrolují celé tlusté střevo i konečník a daný polyp odstraní,“ říká praktik. Pak výrůstky pro jistotu pošlou i na rozbor. „Podle toho, jaký vyjde výsledek, následuje další postup. Nejčastěji to ale bývá sledování pacienta v pravidelných intervalech a opakování kolonoskopie,“ přibližuje.
Petr Šonka také popisuje, jak takové kolonoskopické vyšetření vypadá. „Střevo se na to musí nejprve připravit,“ říká.
Pacient musí den před zákrokem vypít větší množství vody se speciálním přípravkem na očistu střev. „Což je v podstatě projímadlo,“ upozorňuje Šonka a pokračuje: „Počítejte proto s tím, že byste se neměli příliš vzdalovat od toalety. Tento den byste měli strávit spíš doma.“
Samotný zákrok pak trvá zhruba 30 minut a pacient před ním dostane tlumící léky. Žádnou bolest proto necítí. „Já sám už jsem kolonoskopii absolvoval dvakrát, takže jsem živým důkazem toho, že se to dá zvládnout,“ uzavírá Šonka.
V Česku je celkem 199 pracovišť, která kolonoskopické vyšetření nabízejí. Každoročně jimi projde zhruba 55 tisíc lidí. Zajímá vás, jak se můžete na takovou prohlídku objednat? Jak vám v tom může pomoct praktický lékař? Nebo komu prevenci zaplatí zdravotní pojišťovna? Podívejte se na další díl našeho videoseriálu „Doktore, poraďte!“ v úvodu tohoto článku.
