35 let, 5 dětí, velká krize a zatím i happy end, říká Helena Třeštíková o filmu Strnadovi

dnes | Chvíli to vypadalo, že je příběhu konec, v té velké krizi s námi byl ochotný mluvit jen Václav, Ivana tehdy natáčení ukončila. Mrzelo mě to, ale není možné někoho nutit, aby před kamerou něco řekl, nakonec jsme ale pokračovali,” říká Helena Třeštíková o filmu Strnadovi, který točila 35 let. Dokument z cyklu Manželské etudy byl na začátku jen experiment. Sama by prý aktérkou dokumentu být nemohla, prý není dost autentická, což je to hlavní, co čeká od svých hrdinů.