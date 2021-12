Polibek dvou mužů v pohádce pro děti je v Norsku normální, je tu spoustu homosexuálů na vysokých postech, i mezi ministry. Pro Česko je to revoluční. Občas se dívám na norskou tvorbu a říkám si, že by to v Česku neprošlo. Reklama s líbajícím se Santou tady nerezonovala, říká spisovatelka žijící v Norsku Lucie Addicks.

