Předpokládá se, že by se lidé mohli do svých domovů vrátit za třicet let, je tam stále vysoká radiace. Jsou tam části, které byly zničeny tsunami, domy zůstaly v hrozném stavu. Lidé přišli o všechno, nejvíce jim chybí jejich kultura, říká fotografka Ai Iwane, která mapuje osudy lidí zasažených tsunami a tragédií v jaderné elektrárně ve Fukušimě v roce 2011.