Americké fondy podají v USA civilní žalobu na miliardáře Vítka, tvrdí expert na špinavé peníze Creal

dnes | Tři hedgeové fondy údajně podají do měsíce v New Yorku civilní žalobu na českého realitního magnáta Radovana Vítka, jeho matku a společnosti CPI Property Group a Orco, které miliardář ovládá, říká americký odborník na toky špinavých peněz Thomas Creal. Tvrdí také, že případ má souvislost s čínským energetickým konglomerátem CEFC, který působí v Česku. Creal říká, že čisté a špinavé peníze se dají rozlišit, i když je to někdy náročné. Teroristé podle něj mohou na první pohled vypadat hloupě. Nosí omšelé oblečení a tenisky, ale ve shánění peněz jsou velmi tvořiví a často k tomu využívají sociální sítě.