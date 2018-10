Arichteva: Do StarDance bych šla i zadarmo, je to pocta, trénujeme 6 hodin denně

dnes | Pro mě StarDance není otázka peněz, je to pocta a velká výzva. Když vypadnu, bude mě to strašně mrzet, nechci se úplně ztrapnit. Jsem velká trémistka, do StarDance jsem šla i proto, abych to překonala, říká herečka Veronika Arichteva, která hraje jednu z hlavních rolí v seriálu První republika a Vyprávěj. Ta doba prý diváky láká především proto, jak vše hezky vypadá. Děj zasazený do dnešní doby by prý pro diváky tak zajímavý nebyl.