Nelíbí se nám trestně stíhaný premiér. A teď ještě StB, ANO třeba Babiše vymění, říká Valachová

dnes | Koalice s Babišem je jedno ze špatných řešení, ale ČSSD by měla jednání zahájit. Všeobecné referendum podporujeme, verze Okamury je ale naprosto nepřijatelná, znamenalo by to rozvrat demokracie, říká Kateřina Valachová, poslankyně za ČSSD. Jako předsedu strany by ráda viděla Jana Hamáčka, na vedení by se měl podle ní podílet i Jiří Zimola.