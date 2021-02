Řekněte, co máme udělat, abychom prodloužili nouzový stav, abychom zabránili riziku kolapsu našeho zdravotnictví, je to strašně důležité, dejte nám dva týdny čas, řekněte konkrétní návrhy. Ani hasiči by nemohli rozvážet vakcíny, říká Andrej Babiš na jednání Poslanecké sněmovny k prodloužení nouzového stavu.