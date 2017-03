Babiš je nečitelný, jen jsme čekali, jak se zrovna vyspí, Kalousek je konzistentní, tvrdí Zelienková

dnes | V poslaneckém klubu jsem jen čekali, jak se Babiš vyspí a co řekne novinářům, Kalousek je v názorech konzistentní, k TOP 09 mám sympatie, tvrdí bývalá poslankyně ANO Kristýna Zelienková. Dodává, že s TOP 09 jedná o možnosti kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny, ráda by poslankyní zůstala.