Babiš je v moci Zemana, hraje o svoji svobodu, postaví vládu na shnilých základech, říká Farský

11. 7. | Vstoupili jsme do jednání, když tu byla patová situace, ale v čele vlády nemůže být trestně stíhaná osoba, ani ji nesmí podporovat extrémisté zleva ani zprava, říká Jan Farský, předseda poslaneckého klubu STAN. Dodává, že vláda Andreje Babiše slibuje i to, na co nemá peníze.