Babiš teď jede, fascinuje mě, on je taky herec, tvrdí falešný Babiš Adam Vrbas

dnes | Rozesmátý Babiš se těžko napodobuje, tak ho moc neznáme, většinou řeší jen kauzy, ze kterých se vykrucuje. Když říká, že to jsou kecy a není to pravda, tak to je snadné napodobit, každý to už slyšel tisíckrát. Způsob, jakým odpovídá na otázky novinářů, je tak absurdní, že mu snad už nikdo nemůže věřit, říká Adam Vrbas alias falešný Babiš, který se zjevil na demonstracích proti ministrovi financí během vládní krize. Dodává, že šlo původně o standup pro kamarády, teď má vlastní pořad Babišovy dobroty.