Lockdown nemůžu vyloučit, skutečně potřebujeme slyšet každý den zprávy o zemřelých, aby to některé lidi přesvědčilo dodržovat opatření? Chápu, že toho mají lidi plné zuby, že je to otravné, ale teď se skutečně musíme semknout a vydržet to, říká premiér Andrej Babiš. Vláda možná bude muset přistoupit k dalším omezením proti koronaviru, pokud nebudou všichni v Česku dodržovat stávající opatření.