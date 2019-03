Babiš nepodlézá Rusku ani Číně, u Trumpa je na něj připravený hvězdný tým, říká Kolář

dnes | Babišova schůzka s Trumpem je pro Česko důležitá, máme příležitost znovu nastoupit do vlaku, který nám ujel, Američané dospěli k závěru, že náš kus Evropy nechávali dlouho opuštěný, míní bývalý velvyslanec v USA Petr Kolář. Premiéra čeká jednání s americkým prezidentem dnes večer. Kdyby o Babiše v Bílém domě nestáli, tak by se tam nikdy nedostal, prezident Zeman se tam nepodívá, sice se tam těšil, ale svými skutky dělal vše pro to, aby nebyl pozván, říká Kolář.