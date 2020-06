Je to jenom začátek, bude to mnohem horší. Budou chybět peníze na investice. Naštvaní jsou i starostové ANO, tvrdí starostka Mnichovic Petra Pecková z hnutí STAN následky vyplácení kompenzačního bonusu. Vládě se hodí oslabovat obce. My budeme občanům vysvětlovat, proč jsme neudělali chodníky, zatímco vláda populisticky přidá rodinám na školu v přírodě. Dotace, které slibuje, jsou složité, říká.