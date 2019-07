Babiš se teď bude snažit, za odchod ČSSD z vlády by zaplatil příliš, říká Eichler

dnes | To, co sledujeme, není krize kolem odvolání ministra kultury. Je to jen nástroj, se kterým Miloš Zeman manipuluje, aby měl co největší vliv na obsazování vlády a aby měl co nejslabšího premiéra, míní Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie. Usnesení předsednictva ČSSD je velmi silné, dává Janu Hamáčkovi možnost vystoupit z vlády jeho jménem, říká. Sociální demokracie je možná v nejhorší kondici od 90. let, problémy bych nehledal u kmotrů, jsou především v tom, jak pracuje se členskou základnou, dodává Eichler.