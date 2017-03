Babiš se těší na roli mučedníka, dohání ho věci z minulosti, říká premiér Sobotka

dnes | Mám pocit, že ministr financí Andrej Babiš se skoro těší na to, že bude vyhozen z vlády a bude moci vést volební kampaň jako mučedník, proti kterému se všichni spikli, on má problém s korunovými dluhopisy, má problém vysvětlit, kde vzal peníze na nákup Agrofertu, míč je na jeho straně, říká premiér české vlády a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a dodává, že ministr financí by měl vše vysvětlit poslancům i občanům. Má k tomu údajně dostatečný prostor i ve svých médiích. Hnutí ANO podle premiéra padá s Andrejem Babišem.