Babišova cesta za Trumpem? Nemáme požadavky, spor USA s Huawei neřeším, říká Filip

dnes | Nemám žádné požadavky na premiérovu cestu do Bílého domu, kauzu Huawei s ním řešit nebudu, je evidentní, že se naši úředníci zamotali do sporu, který je čistě v konkurenčním boji a je to od nich trapné, že se k tomu nechají propůjčit, naši podporu vládě to neovlivní, říká předseda KSČM Vojtěch Filip.