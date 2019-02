Babišova otočka: Obědy zdarma nikdo nechce a daně zvyšovat taky nebudeme

dnes | Daně jsme od roku 2014 snížili o sto miliard, mluvil jsem o navyšování daní jen u hazardu. Reakce ze škol a ředitelů jídelen byly negativní, říkali, dejte nám víc peněz pro kuchařky a zázemí, my jsme to diskutovali a bude to předmětem koaličního jednání, ale vnímám to tak, že školství o obědy zdarma do škol nemá zájem, řekl na otázku DVTV premiér Andrej Babiš po jednání vlády.