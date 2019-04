Babišova vláda neprospívá demokracii, přináší jen marketingová řešení, říká Rakušan

dnes | Vláda se hezkými obrázky a prací svých marketérů snaží lidem říct, že jim přidala na to a na to, reálné výsledky se ale nedostavují, tvrdí nový předseda STAN Vít Rakušan. Hnutí chce po příštích volbách dostat do vlády. Přál bych si, aby vznikla situace, kdy bude možné Babiše porazit, strany případného opozičního bloku by si ale musely navzájem věřit, říká. Jdu do riskantní mise, chceme obhajovat liberální demokracii za každou cenu, hlásí se k nám celá řada osobností, dodává poslanec a stále ještě starosta Kolína.