Andrej Babiš je tím, kdo by měl za Česko vyjednávat příští programovací období. Nedokážu si představit, že by Evropská rada takového člověka k jednání připustila, říká předseda STAN Vít Rakušan. Stát by měl požadovat peníze po Agrofertu. Pokud bude ohroženo čerpání dotací pro města, obce a podnikatele, tak je to systémový problém, který může mít i právní dohru, dodává.