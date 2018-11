Barrandovské terasy? Rozdíl od 30. let nepoznáte, rekonstrukce je výzva, říká Kukral

dnes | Historická budova Barrandovských teras má být pietně rekonstruována, nepoznáte rozdíl od podoby z 30. let, naší snahou je vrátit ji do dob její největší slávy, hotovo bude za tři roky. Během rekonstrukce se narazilo na špatný stav železobetonových konstrukcí, teď je budova stabilizována na dalších sto let, říká architekt Ondřej Kukral, koordinátor projektu, který byl pověřen rekonstrukcí původní budovy. Dodává, že Češi nedoceňují architekturu, je to podle něj vidět i na běžných rodinných domcích u Prahy.