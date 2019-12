Babiš je žába na prameni smysluplné práce, nešel jsem do politiky řešit jeho problémy. Audit by nikdo neměl zpochybňovat, když půjdeme do soudního sporu s Evropskou komisí, bude to ostuda, peníze by se měly vymáhat po Agrofertu, ČSSD a KSČM hrají roli podržtašek, nevěřil jsem, že to půjde tak rychle z kopce, premiér se jen fotí na Facebook a řeší svoje problémy, říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.