Beck: Ovlivňujeme budoucnost hraní ve virtuální realitě, Beat Saber bude kultovní hra

dnes | Jsme první hra ve virtuální realitě, které se prodalo přes milion kopií. Beat Saber je nová cesta, jak zažít hudbu. Byl bych rád, kdyby to bylo jako Tetris, rytmické hry jsou pro virtuální realitu nejlepší, říká Jaroslav Beck, spoluzakladatel herního vývojového studia Beat Games a hudební skladatel. Češi a Slováci jsou prý lídry na poli herní virtuální reality. Ovlivňujeme vývoj budoucnosti hraní ve virtuální realitě, náš cíl není vydělat co nejvíc peněz, ale udělat co nejlepší hru, dodává.