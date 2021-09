Babiš vůbec neřeší, že je tu třicet tisíc rodin, které vzpomínají na své mrtvé. A je fascinující, jak jsou voliči ANO schopni neuvěřitelně rychle zapomenout na to, co se tu stalo, říká komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych. Best in covid rozhodně nejsme, v počtu mrtvých na milion obyvatel jsme ze 155 zemí pátí nejhorší. Opozice dělá chybu, že covid nezvedá a není to její denní téma, dodává.