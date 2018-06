Boj o budoucnost institutu robotiky. Rektor mi dával nesplnitelné příkazy, tvrdí odvolaný ředitel

dnes | Nejde jen o mě nebo pár zaměstnanců, jde o to, jak se zachází s velmi důležitou státní investicí, říká Vladimír Mařík. Rektor ČVUT Vojtěch Petráček ho z čela Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky odvolal před dvěma týdny. Mařík podle něj šířil nepravdy o ČVUT a nebyl týmový hráč. Pokud podřízenému ukládáte úkol, který je nesplnitelný, a současně mu vyhrožujete, že ho potrestáte, když ho nesplní, tak to není normální manažerská komunikace, oponuje Mařík. Rektor podle něj nevylučuje variantu, že by se do čela institutu mohl vrátit. Hledáme řešení, jak dál pokračovat, dodává Mařík.