Nejsme nevěstinec a prostitutky u nás nepracují, máme erotické taneční centrum, říká Zbyněk Matela, provozovatel klubu ShowPark v pražských Holešovicích, který se má podle rozhodnutí soudu vystěhovat z objektu města. To tvrdí, že nemůže podepsat nájemní smlouvu s někým, kdo vede nevěstinec. Chápeme, že nás tam Praha nechce, měla by ale říct, kam se máme přesunout, abychom neřešili to samé, říká.