Beru moderování jako řemeslo, neberu tu práci jako samozřejmost, až to bude rutina, tak to bude poznat, říká jeden z nejžádanějších tuzemských moderátorů Libor Bouček. Nevím, jakou sazbu má Leoš Mareš, psal jsem mu několik scénářů, nemám pocit, že jsem v jeho stínu, tvrdí. Po 15 letech odešel z Evropy 2 a chystá se na ranní vysílání CNN Prima News. Investovat do zpravodajství má smysl, míní.