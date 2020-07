Premiér se vmanévroval do nešťastné pozice, mohl být v lepší situaci, kdyby neuspěchal PR, je jedno, jestli dostaneme jednu nebo dvě miliardy eur, budeme mít problémy využít i to, co bylo původně, říká Pavel Telička o klíčovém summitu EU. Evropská rada dosáhla svého limitu, nedokáže dostatečně promptně na situaci, připravuje se nové klima v rámci EU, dodává bývalý eurokomisař a europoslanec.