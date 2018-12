Dárek zlodějům? Krádež do 10 tisíc bude asi jen přestupek. Dává to smysl, říká znalec

dnes | Krást se nemá, ale pokud se hranice pro trestný čin nezmění, bude trestáno i to, co by v minulosti trestáno nebylo, počet odsouzených nesmyslně naroste, upozorňuje soudní znalec Lukáš Křístek. Spočítal, že současný limit pět tisíc korun by se měl zdvojnásobit. O jeho zvýšení uvažuje i ministr spravedlnosti. Tím, že je ta hranice pořád stejná, zatímco inflace a mzdy se zvyšují, rozšiřuje se možnost trestní represe, vypadá to, že jsme národ zločinců, trestem vězení se u nás řeší i to, co se v dalších zemích řeší jinak.