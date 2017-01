Bydlení není odměna za práci, je to základní lidská potřeba. Počet lidí v nouzi roste, tvrdí Ripka

dnes | Za posledních pět let se počet lidí bez bydlení ztrojnásobil, zvyšuje se finanční nedostupnost bydlení, máme spoustu volných bytů a mnoho lidí, kteří nemají kde bydlet, jen potřebujeme prostředníka, aby se ten poměr vyvážil, říká Štěpán Ripka z Platformy pro sociální bydlení. Dodává, že musíme zastavit byznys s chudobou na ubytovnách. Zastavení dávek není řešení, lidé mají jen méně peněz a dojdou jim o týden dřív ty na jídlo. Podle něj by bylo rozumné, aby sociální bydlení zajišťovaly obce, protože mají k lidem nejblíže. To se ale prý nelíbí starostům, kteří jsou zároveň i poslanci.